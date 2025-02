I penalisti sostengono la Riforma: singolare lo sciopero dei magistrati

AVELLINO- “Lo sciopero della magistratura associata contro una legge in corso di approvazione appare quantomeno singolare”. Il presidente della Camera Penale di Avellino Gaetano Aufiero, che questa mattina, nel giorno di sciopero dei magistrati ha organizzato uno spazio di discussione con i penalisti nella sede della Camera Penale ha ribadito il pieno sostegno alla riforma della separazione delle carriere che si prepara ad approvare il Governo e sottolineare la “singolarità” dello sciopero indetto dalla Magistratura associata, ribadendo come “qualcuno la definisce eversiva, ma non parlo di eversione. Ma c’e’ uno sciopero perché non sia approvata una legge, ma siccome i magistrati sono sottoposti alla legge, c’e’ un corto circuito istituzionale. La Costituzione, la stessa che ritengono sia stata calpestata prevede che il magistato sia sottoposto alla legge e che il compito di applicare la legge è a dir poco singolare. L’ obiettivo di oggi era quello di iniziare un percorso di informazione, visto che circolano voci di cattiva informazione e così credo che questa sarà la prima di tante iniziative che saranno fatte, almeno dalla Camera Penale di Avellino, per contribuire ad un informazione più corretta. Per far capire che bisogna andare avanti con questo percorso”. Oltre ai numerosi interventi dei penalisti avellinesi, anche la presenza e l’intervento del deputato Gianfranco Rotondi..