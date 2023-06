Scioglimento Comune di Pratola, encomio ai militari dell’Arma che indagarono

AVELLINO – Un encomio del Comandante della Legione Carabinieri “Campania” per i militari della Compagnia di Mirabella Eclano che con le loro indagini hanno contribuito ad accertare il condizionamenti della criminalità organizzata che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra. Quello consegnato al luogotenente carica speciale Giovanni De Cicco, comandante all’epoca della stazione di Pratola Serra, e al luogotenente Ivan Molinaro, in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano.

Encomio che in mattinata e’ stato consegnato anche all’ex comandante della Compagnia di Mirabella Eclano, il capitano Domenico Signa, attualmente alla guida della Compagnia di Vasto, nel corso della celebrazione dell’anniversario a Chieti. L’encomio con la seguente motivazione: “comandante di stazione distaccata e comandante di nucleo operativo e radiomobile di compagnia, evidenziando elevata professionalità, acume investigativo e non comune senso del dovere, partecipavano a complessa e articolata indagine che,disvelando fattori di rischio compromettenti la legittimità e la trasparenza della gestione di un’amministrazione locale, si concludeva con lo scioglimento della stessa per accertate infiltrazioni del crimine organizzato, decretato dal Presidente della Repubblica”.