Ariano, partiti i lavori al campo sportivo Renzulli

Lo Stadio “Silvio Renzulli” di Ariano Irpino sarà riqualificato ed adeguato alle nuove normative. Ieri sono partiti i lavori. Ne dà notizia con soddisfazione il sindaco, Enrico Franza che preannuncia altre opere.

“Dopo due anni di progettazioni, soddisfacenti risultati in ambito PNRR, gare di appalto e procedure di affidamento concluse, apriamo il primo cantiere”.

Gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza per l’impianto sportivo Silvio Renzulli vedranno la completa sostituzione dei cancelli, delle recinzioni, delle porte, con un rinnovo dei bagni e degli spogliatoi. L’opera grazie ai fondi Arus della Regione Campania, circa 88mila euro.

“Un risultato fortemente atteso è voluto da questa Amministrazione – aggiunge il primo cittadino – I lavori saranno completati entro l’estate. Lo stadio Renzulli è solo il primo della lista. Nei prossimi mesi vedremo partire anche i cantieri per le 5 piazze. Nel corso del 2023 sono previsti, infatti, oltre all’inizio dei lavori di “Rigenerazione fisica e sociale delle piazze del Centro Storico”, quelli di “Riqualificazione dei 63 alloggi in Rione Cardito”, l’installazione di “isole ecologiche intelligenti”, interventi di edilizia scolastica, opere di efficientamento energetico e così via. Un anno decisivo questo – conclude Franza – nel quale impiegheremo le risorse raccolte nel corso dei due anni di mandato”.