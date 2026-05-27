Scibelli: Quindici vuole un impegno unitario per il futuro, faremo il nostro dovere

QUINDICI- “Un intero popolo che al di là del risultato ha voluto sottolineare con forza che e’ giunto il tempo di dedicarsi tutti insieme al futuro di Quindici e delle sue frazioni”. E’ così che Carmine Scibelli, capolista di “Avanti Tutta” ed eletto in consiglio comunale insieme a Renato Scibelli e Francesco Santaniello, ha letto l’ applauso all’ atto della proclamazione degli eletti in consiglio comunale a Quindici. “Trascorso qualche giorno di riflessione mi sento di poter dire che ci sono da fare due valutazioni, una sociale ed una politica rispetto al risultato elettorale- ha scritto Scibelli- Il primo pensiero va a tutti i cittadini quindicesi a cui devo i più sentiti ringraziamenti per il supporto e soprattutto per la meravigliosa ovazione, nonostante la nostra sconfitta, che ci hanno dedicato in piazza San Sebastiano al termine dello spoglio. E’ stato un momento credo unico nella storia. Un intero popolo che al di là del risultato ha voluto sottolineare con forza che e’ giunto il tempo di dedicarsi tutti insieme al futuro di Quindici e delle sue frazioni. È’ stato un percorso costruito in tutti questi mesi e come ho sempre detto sono molto soddisfatto del clima che poi tutti abbiamo vissuto. Meraviglioso”. C’ e ‘ poi l’ aspetto politico: “L’aspetto politico e’ per me poco interessante ma comunque deve essere anche questo valutato- ha continuato Scibelli- ad Alessandro Siniscalchi è ai sui candidati va il merito di aver intercettato l’elettorato della lista, poi ricusata ed esclusa dell’ex Sindaco Eduardo Rubinaccio e su questo non ci sono dubbi. Siamo in consiglio e il primo appuntamento politico istituzionale che ci troveremo ad affrontare, visto che i tempi tecnici e la normativa lo prevede, è l’elezione del Presidente della Provincia “ non sarebbe normale procedere senza i neo amministratori comunali di Quindici “. Anche in questa occasione dovremo confrontarci non solo con la maggioranza comunale ma, se possibile, con gli altri amministratori del Vallo. Noi come minoranza faremo il nostro dovere sempre e comunque. Grazie ancora a tutti i cittadini”.