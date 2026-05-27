Percorsi di Legalità: la Questura di Avellino incontra gli studenti della provincia

AVELLINO- Una giornata dedicata ai giovani e alla cultura della legalità attraverso l’evento “Percorsi di Legalità”. Si tratta dell’ evento organizzato dalla Questura di Avellino venerdì 29 maggio, articolato in due momenti distinti di confronto, formazione e sensibilizzazione.

Mattina –Ex Cinema Eliseo: “Percorsi di Legalità – In scena con la Polizia di Stato”

Presso l’ex Cinema Eliseo di Avellino, personale specializzato della Polizia di Stato, in collaborazione con i volontari della Fraternita della Misericordia di Avellino e l’Associazione “Falchi Antincendio”, incontrerà gli studenti degli istituti scolastici della provincia per approfondire tematiche di grande rilevanza sociale ed educativa, tra cui il contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere, la sicurezza stradale e ferroviaria, la sicurezza informatica, il bullismo, il valore dello sport e il rispetto delle diversità.

L’iniziativa sarà caratterizzata da momenti di forte coinvolgimento e interazione con gli studenti attraverso rappresentazioni teatrali, musicali e coreutiche, nonché testimonianze dirette con la partecipazione di atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.

Ampio spazio sarà dedicato alla cerimonia di premiazione del Concorso-Progetto “PretenDiamo Legalità”, giunto alla 9ª edizione. Il progetto, nato dal protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha visto il coinvolgimento di 21 istituti scolastici della provincia di Avellino, con la realizzazione di 43 incontri formativi nei diversi plessi scolastici di ogni ordine e grado.

Saranno premiati gli studenti che si sono particolarmente distinti nelle categorie arti figurative, opere digitali, video, spot e graphic novel.

Saliranno sul palco:

Scuola Primaria

• Tamara Schiavone, Annamaria Boccella e Giorgia Iaccheo dell’I.C. Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi – Plesso di Torella dei Lombardi;

• classi 1ª e 3ª sez. A dell’I.C. “Cocchia-Scandone” – Plesso “Madre Teresa di Calcutta”.

Scuola Secondaria di Primo Grado

• classe 3ª sez. C dell’I.C. “Leonardo Da Vinci – Regina Margherita” di Avellino;

• classe 1ª sez. C dell’I.C. “Giovanni Palatucci” di Montella;

• classe 2ª sez. L dell’I.C. “Colombo – Solimena” di Avellino.

Scuola Secondaria di Secondo Grado

• classe 4ª sez. C del Liceo “P.S. Mancini” di Avellino;

• classe 3ª sez. B del Liceo “P.E. Imbriani” di Avellino;

• classe 1ª sez. A dell’I.S.I.S. “P.A. De Luca” di Avellino.

Nel corso dell’evento sono inoltre previste esibizioni artistiche affidate agli alunni dell’Istituto Comprensivo “San Tommaso – Francesco Tedesco” di Avellino, una parentesi musicale curata dall’Orchestra Musicale Giovanile “G. Palatucci”, reduce dal primo posto assoluto al 15° Concorso Internazionale Musicale “Città di Scandicci”, nonché un’esibizione danzante a cura dell’ASD Professional Dance.

Pomeriggio, Piazza Libertà: “Percorsi di Legalità – divertiamoci insieme consapevolmente”. Nel pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 23:00, l’evento denominato ““Percorsi di Legalità – divertiamoci insieme consapevolmente” proseguirà in Piazza Libertà con una campagna informativa dedicata al contrasto del disagio giovanile e finalizzata a promuovere tra i giovani il senso della moralità, della legalità e della consapevolezza nei comportamenti individuali e collettivi, anche in vista dell’imminente stagione estiva.

Grazie alla collaborazione con l’ASL di Avellino, la Fraternita di Misericordia di Avellino e l’IPSEOA “Manlio Rossi Doria” di Avellino, studenti e adolescenti avranno l’opportunità di confrontarsi con il personale delle Specialità della Polizia di Stato, campioni sportivi e artisti appartenenti al mondo dello spettacolo, sui temi della legalità e della cittadinanza digitale, nonché di partecipare a momenti informativi e formativi riguardanti la prevenzione degli incidenti stradali, i rischi connessi all’uso e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti e le conseguenze che comportamenti non consapevoli possono determinare sulla salute fisica e mentale. Attraverso appositi stand dimostrativi saranno inoltre divulgati consigli e informazioni scientifiche finalizzati a sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale, del consumo responsabile di alcool e della prevenzione delle dipendenze.