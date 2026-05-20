Schlein dalla parte di Buonopane: “Il Pd è con te”

La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein oggi tra Avellino e Castelfranci per sostenere anche la candidatura di Rizieri Buonopane, presidente uscente della Provincia e ricandidato alla guida dell’ente di Piazza Libertà.

Schlein ha ribadito il sostegno del partito a Buonopane con parole chiare e dirette: «Lo sai che ti stiamo a fianco, sai che puoi contare sul supporto del Pd».

È stato lo stesso Buonopane a diffondere sui social il video dell’incontro, accompagnandolo con un messaggio: «Quando la Segretaria Nazionale del tuo partito ti dice: “Noi siamo dalla tua parte. Vai a vincere!”, capisci che la strada è quella giusta! Avanti insieme!»