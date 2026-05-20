Arrestato con due panetti di hashish: ottiene l’ obbligo di dimora

MONTORO- Scarcerato il montorese G.B. con l’applicazione dell’obbligo di dimora,bloccato e arrestato dai Carabinieri con due panetti di hashish e accusato di detenzione ai fini dello spaccio. Tradotto presso il Carcere di Fuorni/Salerno in attesa dell’udienza di convalida.Questa mattina all’esito dell’udienza di convalida che si è tenuta presso la Casa Circondariale di Salerno, il Gip del Tribunale di Nocera ha convalidato l’arresto eseguito sabato scorso dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino. Per l’uomo,gravato da precedenti specifici,difeso dall’avvocato Massimiliano Russo, e’ stata accolta la richiesta di attenuazione della misura cautelare con una meno afflittiva disponendo l’obbligo di dimora nel comune di Montoro.Era stato intercettato durante i servizi di pattugliamento e controllo della zona di Mercato San Severino ed era in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di circa ottantasei grammi.

La droga è stata immediatamente sequestrata dai Carabinieri per essere sottoposta alle analisi di laboratorio, che ne determineranno il principio attivo e il numero di dosi ricavabili.