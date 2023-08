Schianto tra moto ed auto a Pianodardine: 22enne in ospedale

Terribile incidente stradale nella notte in via Pianodardine alla periferia di Avellino tra un’auto ed una moto. Una ragazzo di 22 anni è rimasto ferito.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Avellino per spegnere l’incendio della moto che a seguito dell’impatto ha preso fuoco.

La squadra dei caschi rossi è intervenuta alle ore 02’30, spegnendo la moto in fiamme e mettendo in sicurezza l’area. Sul posto, naturalmente, anche i sanitari del 118 per i soccorsi al ragazzo ferito che è stato trasportato presso l’ospedale di Avellino.

E sempre ad Avellino, intorno alla mezzanotte, questa volta in centro, in via Morelli e Silvati, altro incidente con un ferito ed altro intervento della squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Avellino.

Una sola autovettura coinvolta che ha sbandato e si è ribaltata. Alla guida un uomo di 51 anni che è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza dai Vigili.