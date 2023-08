Fumo dall’abitazione, i vicini chiamano i vigili del fuoco: era morto

Bagnoli Irpino. Sono stati i vicini di casa ad allertare i Vigili del Fuoco nel vedere del fumo uscire dal primo piano dell’abitazione di un 72enne che viveva da solo al Vicolo Ronca e che non rispondeva più ai richiami.

La squadra del distaccamento di Montella, insieme ai sanitari del 118, è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri per dare soccorso all’uomo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato trovato accasciato a terra nel soggiorno, privo di vita.

Molto probabilmente è stato colto da un malore improvviso che non gli ha dato nemmeno il tempo di chiedere aiuto. In cucina il pentolino che aveva messo sui fornelli per prepararsi da mangiare, stava bruciando.

Solo il giorno prima aveva ricevuto la visita del figlio, poi ripartito per l’estero.