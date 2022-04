Schiacciato da un carico, morto sul lavoro a Cesena operaio di Atripalda. Lutto e dolore nella cittadina della valle del Sabato per la triste notizia arrivata in mattinata. L’uomo di circa 60 anni è morto dopo essere stato travolto dal carico che stava scaricando da un camion.

L’incidente sul lavoro è accaduto nella sede Hera a Pievesestina di Cesena. L’uomo, dipendente di una ditta di autotrasporto con sede in Irpinia, secondo quanto ricostruito dalla polizia, era da poco giunto a destinazione e, poco dopo le 11, stava scaricando dal mezzo dei grossi bidoni per la raccolta dei rifiuti quando, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente travolto da alcuni di questi.

Immediato l’intervento vigili del fuoco di Forlì-Cesena, degli uomini del Commissariato di Cesena e del 118. Il 60enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini in gravissime condizioni, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. L’uomo è deceduto all’ospedale.