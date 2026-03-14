“Scegliamo Monteforte” fa chiarezza sugli esiti del controllo elettorale

In data 12 marzo 2026, presso la Prefettura di Avellino, si sono concluse le operazioni di verificazione elettorale disposte dal TAR Campania – Sezione di Salerno in merito alle consultazioni comunali svoltesi lo scorso novembre.

Il gruppo consiliare “Scegliamo Monteforte”, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza verso la città e soprattutto nel rispetto di tutte le parti politiche in campo, intende chiarire che l’esito dell’accertamento ha messo in luce alcune criticità di natura documentale.

In un contesto elettorale definito da uno scarto di soli 42 voti, la piena chiarezza sui dati e sulla correttezza delle procedure rappresenta un passaggio fondamentale nel rispetto dell’intera comunità di Monteforte Irpino.

Il gruppo “Scegliamo Monteforte”, rappresentato dalla capogruppo consiliare Rosa Anna De Sapio, sottolinea inoltre che, in attesa del responso davanti al Tribunale Amministrativo, si tratta di un percorso volto a chiarire dinamiche che riguardano l’operazione di voto nella sua fase tecnica.

Nel frattempo, l’attività politica e amministrativa non subirà alcun rallentamento. Rosa Anna De Sapio e l’intero gruppo continueranno a svolgere con la massima dedizione il proprio ruolo in Consiglio comunale, onorando quotidianamente il mandato ricevuto dagli elettori e rappresentando con responsabilità e impegno le istanze dei cittadini di Monteforte Irpino per tutta la durata della consiliatura.