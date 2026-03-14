Referendum, incontro pubblico a Guardia Lombardi sull’appuntamento con le urne

GUARDIA DEI LOMBARDI- Martedì 17 marzo, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Guardia Lombardi è previsto un incontro pubblico sul referendum giustizia. L’evento, promosso e organizzato dall’ing. Angelo Di Pietro, nasce dalla volontà di fare chiarezza su un tema cruciale per l’assetto democratico del Paese, ma spesso percepito come distante o eccessivamente complesso.

Al centro del dibattito ci saranno i pilastri della riforma, dalla separazione delle carriere alla nuova composizione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Un punto cardine dell’incontro sarà l’approfondimento sulle modalità di voto: a differenza dei referendum abrogativi, la consultazione costituzionale non richiede il raggiungimento di un quorum. La riforma sarà approvata o respinta in base alla semplice maggioranza dei voti validi: un dettaglio tecnico che carica ogni singola preferenza di una responsabilità decisiva per l’esito finale.

“È fondamentale che l’opinione pubblica non resti ai margini di una scelta così rilevante” dichiara l’organizzatore Angelo Di Pietro. “Vogliamo tradurre i tecnicismi della legge in un linguaggio semplice, spiegando cosa cambierà realmente per il cittadino e per l’indipendenza della magistratura. Solo attraverso un’informazione trasparente è possibile comprendere la riforma”.