Scandone straripante: demolita Monopoli e vetta della classifica conquistata

Missione compiuta per la Scandone Avellino che davanti ad un pubblico in visibilio, sconfigge l’Action Now Monopoli con il punteggio di 67-51 e si porta a casa non solo la vetta classifica, ma anche due punti pesantissimi in prospettiva play In. Partita maschia dove a prevalere per lunghi tratti sono state le rispettive difese. L’equilibrio è stato spezzato dagli uomini di Sanfilippo a cavallo tra il secondo e il terzo quarto grazie anche ad una prestazione sontuoso di Tommaso Pichi, mattatore assoluto della gara chiusa con 20 punti, 14 rimbalzi e ben 33 di valutazione finale. Fondamentale la difesa avellinese nel terzo periodo che ha lasciato ai pugliesi appena sette punti, limitando in lungo e in largo le bocche di fuoco del roster di coach Carolillo: Laquintana e Preira su tutti. I lupi, salendo a quota 32 punti in classifica, sono la nuova capolista del girone G del campionato di serie b interregionale.

Pronti via la Scandone schiera i soliti noti guidati dalla regia di capitan Trapani, Monopoli risponde con Vitale, Calisi, Aguzzoli, Milosevic e Preira. Pronti via e la partita si presenta subito maschia con grandi energie messe in campo da entrambe le squadre. Gli ospiti partono bene con delle buone giocate di Calisi e Preira sotto canestro. Soliani e Pichi rispondono colpo su colpo. Intanto anche il neoacquisto Stentardo entra a far parte della contesa.

Primi dieci minuti in archivio con la tripla di Zanini sulla sirena che porta avanti i lupi 19-16.

Il primo scossone alla gara è di Avellino con un mini-parziale di 8-0 firmato da Zanini e Iannicelli, fondamentale anche in difesa con una stoppata su Laquintana. Coach Carolillo decide subito di fermare l’inerzia della gara e richiama i suoi in panchina. Gli uomini di coach Sanfilippo crescono anche in difesa, Monopoli vive un momento di blackout, mentre Pichi, impalcabile sotto canestro, è servito magistralmente da Trapani. Al 15’ massimo vantaggio dei padroni di casa: +13.

Spatti, in contropiede, interrompe il digiuno biancoblù e questa volta è il coach avellinese a chiamare timeout. Si segna poco e a prevalere in questa fase della gara sono le difese delle rispettive squadre, oltre ad una buona dose di palle perse. Si va all’intervallo lungo con Monopoli che, in sordina e con un mini parziale di 6-0, ritorna prepotentemente in partita approfittando di uno sbandamento generale in casa irpina. Al 20’ 31-26 per la Scandone con un dato molto significativo fino ad ora: undici palle perse per i lupi, rispetto alle otto dei pugliesi.

Si ritorna in campo con le solite difficoltà da parte di entrambe le squadre di trovare la strada del canestro, complice anche l’importante posta in palio. Milosevic e Pichi giganteggiano nelle rispettive aree, ma è il centro ligure di Avellino a creare più problemi ai suoi avversari. Mentre Monopoli spara a salve, Avellino riesce a costruire dei buoni tiri con Cantone e soprattutto con il solito Pichi, protagonista assoluto di questa frazione di gioco. Gli irpini sul finire del quarto provano a dare una nuova e importante spallata agli avversari. Al 30’ i lupi toccano il nuovo massimo vantaggio 47-33.

Ultimo quarto inizia con un botta e risposta dalla distanza tra Milosevic e Iannicelli. Avellino scappa sul +16 e prova a mettere Monopoli alle corde, ma due ingenuità in fase di possesso dei padroni di casa fanno realizzare due canestri facili a Calisi. I pugliesi non mollano e con un parziale di 6-0 firmato Spatti si rifà sotto. Stefanini si sblocca e mette a segno un canestro importante per i lupi. A metà del quarto i liberi di Preira riportano gli ospiti a dieci punti dagli avversari, ma Avellino tiene botta e riesce a gestire tranquillamente il vantaggio accumulato. La gara si chiude col punteggio di 67-51.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo al termine della gara: “Siamo stati molto vicini alla gara perfetta; abbiamo battuto una squadra forte che veniva da dieci vittorie di fila con equilibri importanti e basi solide. Siamo stati compatti per tutti i quaranta minuti, decisiva la nostra difesa, li abbiamo tenuti dove volevamo. I ragazzi sono stati straordinari, hanno fatto una settimana di allenamento molto intensa nonostante non eravamo al meglio: merito a tutti loro. Una menzione speciale a Pichi che sta disputando la migliore stagione della sua carriera. Ora pensiamo a riposarci perché poi ci aspetta il turno infrasettimanale contro Corato: match in cui faremo ruotare un po’ tutti i nostri uomini, dando minuti a chi ha giocato poco fino ad ora”

Nel turno infrasettimanale di giovedi 30 gennaio, la Scandone Avellino sarà di scena nuovamente al Del Mauro, alle ore 20, contro Basket Corato.

Parziali: 19-16; 12-10; 16-7; 20-18

Tabellino

Avellino. Cantone 6, Zanini 10, Iannicelli 8 , Trapani 10 , Soliani 5, Stefanini 4 , Pichi 20, Stentardo, Iacorossi , Jaskus 4. Coach: Sanfilippo

Monopoli. Aguzzoli, Laquintana 2, Spatti 14, Feruglio, Calisi 10, Preira 7, Caleprico, Vitale 4, Milosevic 13, Formica 1. Coach:Carolillo