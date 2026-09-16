Scandone rimaneggiata, Latina si impone 96-70 nel test di Palestrina

Si è conclusa con il successo della Latina Basket per 96-70 la terza amichevole della preseason della Scandone Avellino. Il test si è disputato sul parquet del Pala Iaia di Palestrina nell’ambito dell’iniziativa “Tutti insieme per Gigi”, organizzata dagli amici di Luigi Stellani insieme all’Assessorato allo Sport e con il patrocinio del Comune di Palestrina.

Coach Ciro Dell’Imperio ha affrontato l’impegno con rotazioni fortemente ridotte, dovendo rinunciare a Vecerina, Voltolini e Aramburu, rimasti ad Avellino a riposo preventivo. Le numerose defezioni hanno inevitabilmente inciso sulla profondità del roster e sulla gestione delle energie nel corso dei quaranta minuti. Latina ha impresso sin dalla palla a due un ritmo elevato alla gara, trovando maggiore continuità nella metà campo offensiva e chiudendo il primo quarto avanti 28-12. Nel secondo periodo la formazione laziale ha consolidato il vantaggio attraverso una produzione offensiva costante, aggiudicandosi la frazione per 30-20 e portando il punteggio sul 58-32 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi la Scandone ha mostrato una reazione significativa. I biancoverdi hanno aumentato l’intensità, migliorato la qualità dei possessi e disputato una seconda parte di gara decisamente più equilibrata. I lupi si sono aggiudicati il terzo quarto per 18-17, trovando buone soluzioni nella metà campo offensiva e una maggiore solidità complessiva.

Sostanziale equilibrio anche nell’ultima frazione, terminata 21-20 in favore di Latina. Il dato del secondo tempo, concluso sul 38-38, testimonia la capacità della formazione irpina di restare dentro la partita e di reagire dopo le difficoltà incontrate nei primi venti minuti. Sul piano individuale, Verazzo ha guidato l’attacco biancoverde con 26 punti. In doppia cifra anche il capitano Stefanini, autore di 14 punti, e Vedovato, che ne ha messi a referto 12. Spazio nelle rotazioni anche ai giovani Carullo, Mancini e Owana, chiamati a offrire il proprio contributo in una gara caratterizzata dalle numerose assenze.

Al di là del risultato finale, il confronto con Latina ha rappresentato un ulteriore passaggio nel percorso di preparazione della squadra di coach Dell’Imperio, offrendo indicazioni utili in vista dei prossimi appuntamenti e dell’inizio della stagione ufficiale.

Queste le parole di coach Dell’Imperio dopo lo scrimmage in terra laziale: “Abbiamo affrontato un’ottima squadra, costruita per competere nelle prime sei posizioni del campionato, ben organizzata e attualmente più avanti di noi nel percorso di preparazione. Le numerose assenze hanno inevitabilmente inciso sulle rotazioni e sulla gestione delle energie, ma desidero comunque fare i complimenti ai miei ragazzi. Nei secondi venti minuti siamo cresciuti sotto il profilo dell’intensità e della qualità del gioco, cercando di correggere le difficoltà emerse nella prima parte e di restare competitivi fino alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare”.

La Scandone proseguirà la sua preseason sabato 19 settembre al Del Mauro, quando gli irpini ospiteranno, alle ore 15, la Cestistica San Severo.