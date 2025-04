Scandone, coach Iannicelli: “Contro Reggio ultima gara prima del clou della stagione”

“Dopo la vittoria di Matera finalmente ci siamo qualificati per i play-off, abbiamo staccato un passo importante, che era l’obiettivo che ci avevamo prefissati, e ora ci aspetta l’ultima partita casalinga contro Reggio Calabria.” – dichiara il coach della Scandone Avellino – “Sarà una gara dalla posta in palio altissima per entrambe le parti: noi per provare a migliorare la posizione in classifica, loro per qualificarsi e trovare una posizione giusta per i play-off. Ci sono un po’ di similitudini nei nostri cammini, sia noi che Reggio, abbiamo concluso la prima parte del campionato in prima posizione e poi abbiamo avuto dei piccoli problemi durante la seconda fase, quindi siamo sicuramente entrambi affamati di vittoria”.

“Sicuramente sarà una partita molto insidiosa, – prosegue – Reggio è una squadra che ha messo dei punti, ha modificato il roster tra una fase e l’altra, è stata colpita anche da problemi di infortuni. È una squadra che gioca un basket molto complicato da gestire, vanno a un ritmo altissimo: noi all’andata abbiamo fatto una grande gara, nei minuti finali siamo stati cinici e l’abbiamo portata a casa, fu una vittoria molto importante per il nostro cammino. Proviamo a ripeterci davanti al nostro pubblico, è un’ultima gara casalinga per il play-off, per il morale e per chiudere al meglio questa fase prima di iniziare la parte clou della stagione”.