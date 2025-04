Amministrative 2025, in campo “Chiusano Bene Comune”

Tre Comuni irpini si apprestano alla presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative del prossimo 25-26 maggio.

A Chiusano San Domenico, in campo la lista “Chiusano Bene Comune”, con Carmine De Angelis candidato alla carica di Sindaco.

Con lui, per il Consiglio Comunale: Angela Attanasio, Carlo Buono, Ernesto Cataldo, Raffaele Ciampa, Carmine De Maria, Carmine Fortunato, Riccardo Iantosca, Ernani Moschella, Angelo Michele Rainone e Giuseppe Rizzo.