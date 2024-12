Scandone Avellino, si chiude l’anno con l’importantissima vittoria su Termoli

La Scandone Avellino chiude il 2024 in bellezza e sconfigge a domicilio l’Air Basket Termoli, nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie B interregionale, con il punteggio di 81-76 e si conferma al vertice della classifica con 26 punti. Match molto complicato per la squadra del presidente Trasente che è stata costretta a rincorrere per metà gara quando poi i lupi guidati da Trapani e dall’esperienza di Cantone, che ha preso letteralmente in mano i suoi compagni, hanno trovata la strada verso il successo. Il nuovo acquisto dei lupi è stato un fattore determinante nei momenti chiave della gara insieme a capitan Trapani, autore di una prestazione maiuscola chiusa con 19 punti, 6 assist e 25 di valutazione. Partono bene gli ospiti con Raupys, autore di due buone accelerate a canestro. Avellino si sblocca con Stefanini e con un canestro in sospensione di Paglia. Termoli mette subito il piede sull’acceleratore e mette a segno un parziale di 10-0, grazie a Tersillo che approfitta di qualche sbandata difensiva di troppo in casa Scandone, e alla super giocata del solito Raupys, super protagonista di questo avvio di gara. Al ‘7 siamo sul +10 per i molisani. Coach Sanfilippo è costretto al primo time out della gara ma i lupi non sembrano svegliarsi.

Il primo quarto si chiude sul punteggio di 11-26 grazie alla tripla di Canistro. Nel secondo quarto capitan Trapani prova a dare la sveglia ai suoi compagni, suoi i quattro punti di fila messi a segno dai biancoverdi. Termoli,però, gioca bene e continua a macinare punti. Troppe disattenzioni in casa Scandone e un attacco che stenta a decollare. Avellino, nel momento più difficile della gara, mette a segno un parziale di 8-0 con Trapani e Zanini e ritorna a farsi sotto. Al 17’ 23-30 e time out per coach Marinelli. Avellino ha la possibilità di ridurre ulteriormente lo svantaggio ma la Scandone è poco lucidità nella gestione degli ultimi possessi. Si va all’intervallo lungo sul punteggio di 27-35. Ritorno in campo con botta e risposta tra Tersillo e Paglia da tre. Termoli riesce a bucare più volte la difesa avellinese con Matera e il solito Tersillo che fanno il bello e il cattivo tempo. Raupys, sotto canestro, vince tutti i duelli con i lunghi biancoverdi. Cantone e Trapani da tre riportano i biancoverdi al di sotto delle dieci lunghezze. Al 27’ 44-49 e time out per gli ospiti. La Scandone ritrova il suo attacco e ritorna prepotentemente in partita grazie alle super giocate di Cantone e Stefanini. Rimonta completata con i liberi di Soliani e il canestro sulla sirena di Iannicelli. Al 30’ il tabellone dice che i lupi sono avanti per la prima volta nella gara: 56-54. Obinna impatta nuovamente il risultato dai liberi ma è ancora un super Trapani, con due strepitose giocate, a riportare avanti i biancoverdi. Ora la gara è in totale equilibrio.

La Scandone, con un mini parziale di 6-0, prova a dare una spallata alla gara. Coach Marinelli richiama nuovamente i suoi in panchina, dopo aver visto calare intensità e percentuali al tiro dei suoi uomini. Termoli risponde presente e riporta di nuovo in equilibrio la gara (63-63 al 35’) grazie alle giocate di Obinna e di Matera da tre punti. Ora è Sanfilippo a fermare la nuova inerzia della gara. Cantone e Grimaldi diventano i protagonisti di questo scorcio di gara. Soliani si sblocca da tre e dà ossigeno ai padroni di casa mentre Cantone è una sentenza dalla lunetta. Succede poco o nulla fino alla fine, quando è Trapani con una super giocata a lanciare i titoli di coda: 81-76, il risultato finale,

Queste le dichiarazioni dell’assistant coach Iannicelli post partita: “Sapevamo di affrontare una squadra forte e ben prestante dal punto di vista fisico e tecnico. Siamo riusciti a sistemare alcune cose in corso d’opera, dopo un avvio non all’altezza quando abbiamo concesso tanto ai nostri avversari. La difesa per noi è il punto di forza e grazie a questa, abbiamo disputato un secondo tempo di altissimo livello. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno giocato in questi mesi anche quando non erano al meglio, sono stati encomiabili, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e l’hanno fatto anche oggi. Una menzione speciale va allo staff medico che ci ha permesso di contare su molti di loro, anche a mezzoservizio. Ringrazio la famiglia Bellizzi a cui siamo tutti molto legati per questa giornata in onore di Gennaro e Mimmo.”

Dopo la sosta natalizia, la Scandone sarà di scena a Bisceglie contro i Lions, domenica 5 gennaio alle ore 18.

Parziali:11-26; 16-9: 29-19; 18-22 Tabellino

Avellino: D’Offizi, Cantone 14, Zanini 10, Iannicelli 3, Trapani 19 , Soliani 5, Stefanini 12 , Pichi 8 , Paglia 10, Iacorossi

Termoli: Bocevski, Matera 10, Tersillo 12, Pitardi, Canistro, Cherubini, Obinna 16, Caresta 14, Raupys 14, Grimaldi 10