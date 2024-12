Campania prima regione d’Italia per spesa natalizia: 1.016 euro a famiglia

Secondo uno studio di Confcommercio, la Campania si conferma la regione più generosa in Italia per quanto riguarda la spesa natalizia, con una media di 1016 euro per famiglia. Superando così altre regioni storicamente note per la loro propensione a spendere durante le festività, come la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia.

La ricerca ha evidenziato anche una tendenza crescente: la “corsa ai regali last minute”, con molti consumatori che aspettano gli ultimi giorni prima di Natale per acquistare i regali. Questo fenomeno dimostra una crescente flessibilità e un po’ di “stress” nelle scelte di acquisto, ma anche una spinta finale verso il consumismo natalizio.

La Campania, con il suo calore e la tradizione, sembra essere sempre più il cuore pulsante delle festività italiane, con famiglie pronte a fare festa con generosità e attenzione ai dettagli, anche nell’ultimo minuto.