Scandone Avellino-Piazza Armerina: domani Gara 2 della finale playoff

“Abbiamo giocato una gara 1 più che discreta, non ci hanno aiutato le percentuali, è sicuramente una cosa che possiamo fare meglio in gara 2. Dobbiamo continuare a difendere come abbiamo fatto, forse anche meglio in alcuni frangenti, possiamo addirittura essere più incisivi e selezionare meglio alcuni momenti della gara. Chiaro che siamo in una finale, siamo in un momento dell’anno in cui giocano solo 8 squadre sulle 96 che erano partite, quindi sono le squadre migliori che sono arrivati a giocare questa fase finale. Dobbiamo perciò provare a stare uniti, come ho detto ai ragazzi: sono cose che si fanno insieme o non si fanno. Chi li ha visti l’anno scorso per la prima volta, chi li ha visti quest’anno, chi si è appassionato durante, chi non si è appassionato, potrebbe essere l’ultimo, anzi è sicuramente l’ultima gara dell’anno in casa. Quindi da responsabile tecnico di questo progetto invito tutti a venire a darci una mano perché questi ragazzi non hanno mai fatto mancare impegno, dedizione, cura, premura a questa maglia, a questo club. Il club lo merita, lo meritano gli sponsor, tutti i collaboratori e lo staff tecnico, lo staff medico. Se non avete nulla di meglio da fare domani, ci trovate alle 8 al Palazzetto dello Sport di Avellino”. Questo l’invito e il commento prepartita di coach Sanfilippo, in occasione di Gara 2 della finale playoff tra la Scandone Avellino e Piazza Armerina.