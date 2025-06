Centro per l’Autismo, il MID: “sensibilità e impegno da parte del Prefetto di Avellino”

La dottoressa Rossana Riflesso, Prefetto di Avellino, ha dato prova della sua sensibilità ed impegno nel garantire una rapida apertura del Centro per l’Autismo di Valle. Infatti, come programmato nei mesi scorsi, questa mattina ha presieduto il tavolo tecnico operativo nella sede del Palazzo di Governo per avere aggiornamenti e notizie in merito ai lavori di adeguamento del Centro. Erano presenti al tavolo, oltre ai rappresentanti delle associazioni MID Campania ed Insieme per Avellino e l’Irpinia Giovanni Esposito e Pasquale Luca Nacca, l’ingegnere Fausto Mauriello Dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Avellino, i dottori Domenico Dragone e Pietro Bianco a rappresentare l’Asl Avellino.

L’incontro è stato proficuo, poiché sia l’ingegnere Mauriello che il dottore Dragone hanno dato notizie molto precise in merito all’avanzamento dei lavori e del prossimo bando che l’Asl pubblicherà per l’affidamento della struttura ad enti associativi ed esperti del settore. La dottoressa Riflesso si è impegnata a sollecitare mensilmente partendo dal prossimo mese di Luglio i referenti di Comune e Asl per essere aggiornati sullo stato dei lavori. Nel corso dell’incontro è stata accolta positivamente la proposta avanzata dalle Associazioni di dar seguito alla precedente delibera del Consiglio Comunale che affermava la volontà politica dei Consiglieri Comunali di affidare il centro alla gestione pubblica da parte dell’A.S.L. Pertanto le associazioni MID e Insieme per Avellino e l’Irpinia hanno invitato il Comune a far seguire alla delibera di Consiglio Comunale una Delibera di Giunta circa l’affidamento all’ASL del Centro di Valle e la consegna dello stesso ad ultimazione dei lavori necessari a rendere fruibile la struttura.

L’incontro si è concluso con la programmazione di un aggiornamento dei presenti previsto per il mese di Settembre.