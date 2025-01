Scandone Avellino, il finale thrilling premia Bisceglie

Inizia con una sconfitta il cammino della Scandone Avellino nel 2025; i lupi sono stati costretti a cedere il passo ai Lions di Bisceglie nella trasferta del Pala Bertocchi, valevole per il sesto turno del girone di ritorno del campionato di serie b Interregionale. 71-70 il punteggio finale. Con questo k.o. i lupi salutano la vetta della classifica, dopo la vittoria di Monopoli di misura con Brindisi, e restano al secondo posto della graduatoria con 26 punti.

Non è bastata l’ennesima prestazione da vero leader di capitan Trapani, che ha chiuso il match con 16 punti a referto, 2 rimbalzi, 3 assist per un totale di 26 valutazione.

Buone anche le prestazioni di Pichi (autore di 13 punti e 13 rimbalzi) che è riuscito ad arginare Dip e di Soliani.

Decisivi per gli ospiti Suppi e Trentini che nei momenti di difficoltà hanno preso per mano la squadra conducendola ad una vittoria importantissima che riscatta di certo l’ultimo k.o. in trasferta contro Bari.

Coach Sanfilippo al pronti ha dovuto rinunciare ancora a D’Offizi e Jaskus e ha schierato Trapani in cabina di regia, Soliani, Paglia, Stefanini e sotto canestro Pichi.

Ha risposto coach Saputo con Dancetovic, Dip, Suppi, El Agbani e Okiljevic.

La partita è stata abbastanza equilibrata, Bisceglie ha toccato un massimo vantaggio di 11 punti. Entrambe le squadre hanno brillato dal tiro da tre punti.

Il primo quarto chiuso 16-17 per gli ospiti ha visto come protagonista El Agbani, autore di 8 punti per i Lions.

Nel secondo quarto i pugliesi hanno preso il controllo della situazione firmando un parziale di 20- 12 grazie a Trentini e al 20’ il tabellone segnalava 36-29 per i locali.

Nel terzo quarto i lupi guidati da Soliani e Trapani hanno messo a segno un parziale di 9-0, ma i Lions non si sono lasciati scalfire e sono rimasti attaccati alla partita.

L’ultimo periodo è stato un vero e proprio thriller, con un finale al cardiopalma. Suppi ha realizzato i liberi finali che hanno portato Bisceglie a trionfare.

Queste le dichiarazioni dell’assistant coach Iannicelli a fine partita: “Ci aspettavamo una partita così dura, loro hanno messo in campo tutto il loro talento offensivo che alla lunga ha fatto la differenza. Noi siamo riusciti a restare attaccati alla partita con un grande sforzo da parte di tutti, considerando anche le rotazioni ridotte. Ora testa bassa e pedalare perché nel prossimo weekend ci aspetta un altro match molto impegnativo contro Benevento”.

Nel prossimo turno la Scandone Avellino ospiterà al Del Mauro, domenica 12 gennaio alle ore 18, la Cestistica Benevento.

Parziali: 16-17; 20-12; 16-18; 19-23

Tabellino

Bisceglie. Dancetovic 6, Dip 4, Suppi 16, El Agbani 13, Cavalieri 3, Trentini 15, Okiljevic 6, Cololmbo 8. NE: Di Camillo, Camporale, Macchia

Avellino. Cantone 6, Zanini 4, Iannicelli 3, Trapani 16, Soliani 11, Stefanini 17, Pichi 13, Paglia. NE: Natiello, Iacorossi, Jaskus.