Lotteria Italia, il biglietto da cinque milioni di euro venduto a Somaglia

Il primo premio della Lotteria Italia in provincia di Lodi, a Somaglia. Pochi minuti fa nell’edizione speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia, la serie fortunata che si porta a casa con l’abbinamento il premio da cinque milioni di euro. Il biglietto è T173756.Il biglietto del premio da due milioni e mezzo di euro T378442, venduto a Pesaro. Il biglietto del premio da due milioni di euro è G330068, venduto a Palermo. Il biglietto del premio da un milione e mezzo di euro è G173817, venduto a Torino. Il biglietto del premio da 1 milione di euro, venduto a Dolo in provincia di Venezia è S185025. Sono ben 8 milioni 650mila i biglietti che sono stati venduti per la Lotteria Italia nel 2024, il 29% in più rispetto al 2023. Questo significa più premi: L’estrazione della Lotteria Italia.Per la prima categoria 5 premi milionari da 5 milioni, 2,5 milioni, 2 milioni, 1,5 milioni e 1 milione. Per la seconda 25 premi da 100.000 euro. Per la terza 50 premi da 50.000 euro. Per la quarta categoria 200 premi da 20.000 euro. In totale saranno 280 i premi in palio contro i 210 della scorsa edizione. In palio un totale di 21 milioni di euro.