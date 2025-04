Scandone Avellino, continuano i successi del settore giovanile. Trasente: “Orgoglioso del lavoro fin qui svolto”

I lupacchiotti del settore giovanile della Scandone Avellino, in collaborazione con l’ASD Polisportiva Gabriele Matarazzo del presidente Barbaro e dell’ASD Città di Solofra del presidente Maffei, continuano a ritmo serrato i loro allenamenti e sul campo riscuotono vittorie su vittorie.

L’under 15 dei coach Antonio Malgieri e Nico Maglio sta disputando la seconda fase “Oro” del campionato regionale e nel girone “Verde” è imbattuta con quattro vittorie in altrettanti match disputati, già qualificata ai quarti di finale con una partita in meno rispetto agli avversari e con quattro turni di anticipo. Nell’ultimo match i biancoverdi hanno espugnato il campo dell’Olimpia Agropoli (42-58 il risultato finale) e affronteranno sabato prossimo la trasferta contro Basket Abatese, gara che sarà replicata lunedì 14 aprile, alle ore 19, al Pala Del Mauro.

L’Under 14, invece, di coach Luca Festa è impegnata nella seconda fase regionale “Oro” ed è inserita nel girone “Indaco”. Anche loro imbattuti e già qualificati agli ottavi di finale della

competizione regionale. Nell’ultima gara gli irpini hanno violato il campo della Tresana Basket e all’orizzonte c’è il doppio confronto contro Flegrea Basket.

Anche l’Under 13 dei coach Malgieri e Maglio sta disputando un ottimo campionato. Inserita nel girone “Bianco” della seconda fase regionale “Propaganda”, con tre turni d’anticipo ha staccato il pass per i quarti del torneo regionale. Nel prossimo turno sarà impegnata a Santa Maria La Carità contro il team Borrelli – Denver Nuggets.

L’ottima stagione dei lupacchiotti non è passata inosservata ai vari selezionatori per i rispettivi tornei provinciali e regionali. Per la selezione della provincia di Avellino sono stati convocati i classe 2012 Matias Carassale, Piergiuseppe De Vita e Ciro Romano; per la selezione regionale, invece, sono stati individuati Christian Generoso Longobardi e Giuseppe Carlos Giannattasio.

Per gli “Scoiattoli” del minibasket della Scandone Avellino, è alle porte il I° Quadriangolare “Uova a canestro” dedicato a Ugo Tesone che si svolgerà presso il palazzetto dello sport di Lioni, giovedì 17 aprile alle ore 18. I piccoli lupi affronteranno Pallacanestro Baiano, Sunrise Basket Avellino e Piccoli Leoni.

Per tutte queste grandi soddisfazioni, il presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente ci tiene a gratificare il lavoro svolto da tutto lo staff tecnico delle giovanili: “Sono orgoglioso del percorso di crescita e dei risultati raggiunti dai nostri ragazzi e sono profondamente grato a tutti i coach per la gestione dei piccoli atleti e per aver messo in atto tutte le loro competenze tali da formare giovani promettenti e sicuramente futuri cestisti di talento”.