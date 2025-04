Bilancio, parla l’assessore Scaletti: “Io sostituito? C’è ancora tanto lavoro da fare”

“Il bilancio di previsione è un momento importante per la collettività. Proprio per questo necessita di una sua genesi, che parte dalla sua costruzione fatta precedentemente insieme agli assessori e agli uffici competenti”. Così l’assessore al Bilancio Alessandro Scaletti, commentando il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sullo schema di bilancio triennale 2025/2027 giudicato “meritevole di emendamenti e rettifiche”.

Scaletti ha chiarito che lo schema è stato depositato il 17 marzo, data in cui è stata “cristallizzata” un’ipotesi di bilancio, base su cui i revisori hanno poi espresso il proprio parere lo scorso 3 aprile. “I Revisori dei Conti hanno lavorato su quella che era la fotografia delle ipotesi date al 17 marzo”, ha precisato l’assessore, “ma è evidente che la situazione di un Comune è in costante evoluzione. Il parere, quindi, si riferisce a quello scenario e non tiene conto degli aggiornamenti successivi”.

Per fare ulteriore chiarezza: “A onor del vero, i Revisori non esprimono un giudizio dicotomico – sì o no – ma formulano osservazioni. In questo caso, hanno sollevato quattro punti specifici. Il bilancio è un documento che si costruisce, e mi sento di dire che arriveremo in aula il prossimo 17 aprile con uno schema di bilancio che tutti i consiglieri possono approvare serenamente”.

Infine, in merito alle indiscrezioni su una sua possibile sostituzione in Giunta dopo l’approvazione del Bilancio, Scaletti risponde: “Come ho sempre detto, quando la sindaca riterrà opportuno sostituirmi, sarò ben disposto ad ascoltarla. Ma, per il momento, non mi sento di aver concluso il mio lavoro. Abbiamo già fatto tanto, ma c’è ancora molto da fare. Da gennaio lavoriamo con una Giunta nuova, in piena sintonia, tutti concentrati sull’interesse della città. Francamente questo è il primo bilancio della nuova amministrazione e mi sento di dire che c’è ancora tanto lavoro da fare”.