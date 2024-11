Sbanda e si ribalta con l’auto, muore un 90enne

Questa mattina, intorno alle otto, i Vigili del Fuoco di Avellino, insieme alla squadra del distaccamento di Bonea del Comando di Benevento, sono intervenuti in via Marmora, nel comune di Roccabascerana, per un incidente stradale.

L’incidente ha coinvolto una sola autovettura che, dopo aver sbandato, si è ribaltata. Alla guida del veicolo si trovava un uomo di 90 anni, originario di Pietrastornina, rimasto intrappolato nell’abitacolo.

I soccorritori lo hanno liberato e affidato ai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il veicolo è stato messo in sicurezza, mentre i Carabinieri delle Stazioni di San Martino e Roccabascerana hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.