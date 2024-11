Gubitosa (M5S): “Pace non è scontata, ricordare sacrificio forze armate”

Questa mattina, in occasione della Giornata delle Forze Armate, Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Parlamentare Antimafia, è intervenuto alla celebrazione che si è tenuta presso il Comune di Montemiletto.

Nel discorso che ha tenuto, Gubitosa ha sottolineato che in giornate come queste – con un occhio alle tragedie che si stanno compiendo intorno a noi – è nostro dovere ricordarci che la pace non è purtroppo scontata. Così come non possiamo permetterci il lusso di dimenticare il sacrificio delle nostre forze armate, che ci permette di vivere le nostre vite in sicurezza e al riparo da tragici echi di guerra.

In conclusione, Gubitosa ha espresso la sua vicinanza, il suo sostegno e la sua profonda gratitudine alle donne e agli uomini che tutti i giorni, con il loro impegno e la loro professionalità, lavorano nell’interesse della comunità.