Savignano Irpino, rissa tra due bengalesi ed un egiziano: scatta la denuncia. L’episodio si è verificato in una struttura di accoglienza del paese della valle del Cervaro. Per ragioni ancora sconosciute – ma dagli elementi raccolti dai carabinieri di Ariano pare tutto sia nato per futili motivi – nel giro di pochi minuti, i tre hanno cominciato a suonarsele di santa ragione.

Botte e schiaffi. Sono stati i militari dell’arma a riportare la calma con il loro intervento. E’ stato necessario anche l’arrivo dei sanitari ma nessuno dei tre ha riportato lesioni. Si sono però beccati una denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento.