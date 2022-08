Savignano Irpino, autotreno prende fuoco in pieno centro. E’ accaduto alle prime luci dell’alba, verso le 5.30. La squadra dei vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, supportata anche da un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino, è intervenuta sulla SS 920 Strada Statale delle Puglie.

L’autotreno era in transito e trasportava balle di fieno. Le fiamme hanno avvolto il pesante automezzo proveniente da Troia in provincia di Foggia e diretto nel Casertano. Per domare l’incendio è stato necessario diverso tempo, l’autista è rimasto illeso.