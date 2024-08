Sarà ancora tempo di giostre in città: arriva la proroga per il Luna Park

Arriva la proroga per il Luna Park a Piazzale degli Irpini. La proposta, avanzata dal Sig. Renzo Canterini, prevedeva una proroga della concessione dell’area per permettere lo svolgimento delle attività del Luna Park fino al 30 agosto. La Giunta Comunale di Avellino ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta, approvando così la proroga.

Il Parco Divertimenti Estivo rappresenta una ormai consolidata tradizione per la città ed è fortemente atteso da genitori e bambini e in più – come si legge nel deliberato dell’esecutivo comunale – si inserisce in quelle iniziative finalizzate a determinare capacità di attrazione aggiuntiva per le aree cittadine.

Inizialmente le giostre avrebbero dovuto salutare il capoluogo irpino lo scorso 19 agosto ma, come detto, considerato il grande riscontro in termini di presenze, Palazzo di Città ha concesso l’autorizzazione dello spazio antistante lo stadio “Partenio-Lombardi” ai giostrai della famiglia Caterini fino al 30 agosto.