“Saperi e Sapori”, a Torrioni un weekend che unisce tradizione, enogastronomia, musica e comunità

Il borgo di Torrioni si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Saperi & Sapori”, manifestazione dedicata alle tradizioni, ai prodotti del territorio, alla cultura contadina e alla convivialità. Due giornate pensate per vivere Torrioni attraverso i suoi sapori, i suoi saperi e le sue tradizioni, con degustazioni, musica, momenti di intrattenimento e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio.

L’appuntamento prenderà il via sabato 10 ottobre alle ore 13.00, con l’apertura degli stand, le degustazioni e l’intrattenimento musicale. La serata proseguirà alle 20.30 con DJ Giovanni Sena, affiancato da Giggino, per un momento di musica e divertimento.

La manifestazione continuerà domenica 11 ottobre dalle ore 12.00, con stand, degustazioni e musica. Alle ore 13.00 spazio a uno dei momenti più caratteristici dell’iniziativa: l’Antico rito della pigiatura dell’uva nel tino, accompagnato dalla musica popolare, per riportare al centro una tradizione che appartiene alla memoria e all’identità delle comunità irpine. Grande attenzione sarà dedicata anche alla gastronomia, con piatti a base di funghi porcini e carne cucinata secondo le antiche tradizioni, caldarroste e dolci, accompagnati dai vini del territorio, Greco di Tufo e Aglianico locale.

Durante l’evento sarà inoltre possibile timbrare il Passaporto Irpino, inserendo Torrioni tra le tappe di un viaggio alla scoperta dei borghi, delle tradizioni e delle eccellenze della provincia di Avellino.

“Saperi & Sapori” nasce con l’obiettivo di creare un momento di incontro e partecipazione, mettendo insieme tradizione, cultura, enogastronomia e musica, e offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere e vivere Torrioni in una dimensione autentica e conviviale. Due giorni di gusto, tradizione e comunità nel cuore di Torrioni.

Comune di Torrioni



Ass.ne Generidea Odv

Forum dei Giovani di Torrioni