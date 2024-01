Santuario di Montevergine imbiancato. La prima neve del 2024

Come da previsione i primi fiocchi di neve del 2024 sono caduti sulle cime dell’Irpinia.

I tetti del Santuario di Montevergine come mostrano le webcam dell’Osservatorio meteorologico di Montevergine, hanno iniziato ad imbiancarsi.

Per oggi, domenica 7 gennaio, erano state, infatti, previste dall’Osservatorio “condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con diffuse precipitazioni, anche a sfondo temporalesco, più diffuse ed intense a ridosso dei monti del Partenio e nell’area dei Picentini. Nevicate in alta montagna, a tratti sin verso i 1200-1300 metri. Temperature: in diminuzione. Venti: moderati o tesi da ponente, con locali rinforzi”.

E cogliamo l’occasione per fare gli auguri all’Osservatorio meteorologico di Montevergine che ha appena compiuto 140 anni!

Venne, infatti, fondato dai padri Benedettini dell’omonima abbazia il primo gennaio 1884.

140 di storia della meteorologia e della climatologia irpina, campana ed appenninica. Un vero e proprio scrigno di ricchezza scientifica con pochi eguali nel territorio italiano, almeno per quel che concerne le aree montuose, che offre quotidianamente un servizio utile ed interessante ai cittadini a cui anche noi di Irpinia News spesso attingiamo come in questo caso per aggiornamenti sul meteo, curiosità e “cartoline” sui nostri monti.