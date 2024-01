Lotteria Italia, in Irpinia 2 vincite da 20mila euro ad Avellino e Vallata

La Campania esulta per il secondo premio milionario in provincia di Salerno, ma anche l’Irpinia viene baciata dalla fortuna con due vincite da 20mila euro ad Avellino e a Vallata. Premi minori ma meglio di niente per i fortunati acquirenti dei biglietti vincenti.

Ieri sera su Rai Uno, nella puntata speciale di “Affari tuoi” condotta da Amadeus, le attese estrazioni della Lotteria Italia 2023.

Il primo premio di prima categoria, da 5 milioni di euro, è andato a Milano (biglietto numero F306831).

Il secondo premio di prima categoria, da 2,5 milioni di euro, è andato a Campagna, in provincia di Salerno appunto, (biglietto numero M382938).

Il terzo premio, da 2 milioni di euro, è stato associato al biglietto numero I191375, venduto ad Albuzzano (Pavia).

Il quarto premio, da 1,5 milioni di euro, è stato associato al biglietto numero C410438, venduto a Roncadelle (Brescia).

Il quinto, da un milione di euro, è stato associato al biglietto numero N454262, venduto a Montescudo Monte Colombo (Rimini).

Per la provincia di Avellino sono stati estratti due biglietti di importi inferiori:

A 234095 acquistato a Vallata vincita 20.000,00

L 359611 acquistato ad Avellino vincita 20.000,00