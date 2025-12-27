Santo Stefano del Sole si accende con la musica: due grandi concerti gratuiti

SANTO STEFANO DEL SOLE -Il Natale nel borgo irpino continua all’insegna della cultura e della spiritualità. La Chiesa Madre di Santo Stefano del Sole si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per due serate evento volute dal sindaco Gerardo Santoli e che promettono di emozionare cittadini e visitatori.

Sabato 27 dicembre: L’eleganza di “Incanti di Natale”

Questa sera, alle ore 19:00, con la direzione artistica di Roberto D’Agnese l’appuntamento è con il secondo concerto del cartellone natalizio. La navata della Chiesa Madre risuonerà delle note del pianoforte di Valeria Cristea Nechita, che accompagnerà la voce cristallina del soprano Antonella Carpenito. Un duo di alto profilo per un viaggio musicale tra i classici del Natale, pensato per celebrare il senso di comunità e la bellezza della condivisione.

Domenica 28 dicembre: La magia popolare di “Ex Voto”

Il weekend si chiuderà domani, domenica 28 dicembre (sempre alle ore 19:00), con un evento di straordinaria intensità: “EX VOTO”, di e con Fiorenza Calogero.

Si tratta di un vero e proprio “viaggio emozionale” che esplora il legame profondo tra fede, tradizione e vita quotidiana. Le musiche, tratte dai racconti e dalle storie dei “Dodici giorni di Natale” del Maestro Roberto De Simone, porteranno il pubblico in un’atmosfera ancestrale e potente.

Sul palco, insieme alla Calogero, si esibiranno:

Marcello Vitale : Direzione musicale e chitarra battente.

Gianluca Mercurio : Tamburi a cornice.

Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito. “Si tratta di momenti di profonda spiritualità e musica popolare,” “un modo per far risuonare i ricordi e i legami personali attraverso l’arte, portando il sacro nella dimensione del quotidiano.”

Un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale e concluder ei festeggiamenti dei 500 anni di uno dei borghi più suggestivi della provincia di Avellino.