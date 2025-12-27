Pratola Serra celebra la professoressa Magliaro e la sua ricerca contro il Parkinson

PRATOLA SERRA- “Un vanto per Pratola Serra”. Il comune irpino celebra una sua concittadina illustre, la Professoressa Chiara Magliaro, che da anni si occupa di ricerche contro le malattie neurodegenerative ed in particolare contro il Parkinson. La cerimonia organizzata per testimoniare l’orgoglio per una carriera così importante e “i successi di una sua concittadina, la Prof.ssa Chiara Magliaro, docente e ricercatrice di Neuroingegneria presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa e attiva nel prestigioso Centro di Ricerca “E. Piaggio” si svolgerà il prossimo 3 gennaio nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” di Pratola Serra. “La Prof.ssa Magliaro è coordinatrice del progetto europeo NAP- si legge nel manifesto dell’evento-un’iniziativa finanziata dalla Commissione Europea con oltre 3 milioni di euro per sviluppare tecnologie all’avanguardia nel campo dei mini-cervelli in vitro e studiare in modo innovativo i disturbi del sonno e le malattie neurodegenerative, tra cui il Parkinson, con potenziali ricadute importanti per la diagnosi precoce e la qualità della vita dei pazienti. Inoltre, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti per le sue ricerche nel campo della Neuroingegneria, tra cui premi di dottorato e diverse borse di studio della Fondazione Umberto Veronesi per i suoi studi dedicati alle neuroscienze. Una persona di grande talento, che con passione e impegno porta alto il nome della nostra comunità nel panorama scientifico nazionale e internazionale.Grazie Chiara: il tuo percorso è motivo di orgoglio per Pratola Serra e fonte di ispirazione per tutti i giovani”.