Sant’Anna, Montemiletto in festa: arrivano Tony Tammaro e la Tarantella Montemaranese

Montemiletto si prepara a celebrare con grande entusiasmo la festa di Sant’Anna, un evento che rappresenta una tradizione radicata e cara ai cittadini. La festa, che si terrà dal 25 al 26 luglio, sarà un’occasione per riunire la comunità e celebrare l’identità culturale e religiosa del borgo della Leonessa.

Quest’anno in programma un ricco allestimento di spettacoli:

Sabato 25 luglio alle ore 22:00 in Piazza IV Novembre esibizione del noto cantautore: “TONY TAMMARO”.

Domenica 26 luglio ore 21 spettacolo pirotecnico in Piazza IV Novembre dove alle ore 22 ci sarà uno spettacolo di liscio e di Tarantella Montemaranese con il Gruppo Folk “PICCIMONDO”.

Tutti i cittadini e i visitatori sono invitati a partecipare alla festa di Sant’Anna e a contribuire a rendere questo evento ancora più speciale. Montemiletto si trasformerà in un luogo di incontro e di festa, dove la tradizione e la modernità si incontreranno in un’atmosfera di gioia e condivisione.