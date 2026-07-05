Avellino si prepara a festeggiare Sant’Anna

La città di Avellino si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dell’anno con i festeggiamenti in onore di Sant’Anna 2026, patrona delle madri, delle gestanti, delle famiglie e delle donne che desiderano avere figli.

Anche quest’anno la venerata immagine di Sant’Anna sarà accolta nella Chiesa Cattedrale di Avellino, scelta confermata dopo la straordinaria partecipazione registrata nella scorsa edizione e con l’obiettivo di offrire ai fedeli uno spazio ancora più ampio e raccolto per la preghiera e la devozione.

Il programma religioso prenderà il via dal 23 al 25 luglio con il tradizionale Triduo di preparazione, mentre domenica 26 luglio sarà celebrata la solenne festa liturgica con il consueto calendario di celebrazioni che richiamerà fedeli e pellegrini da tutta la provincia.

L’edizione 2026 sarà impreziosita anche da un momento particolarmente significativo per la città: la tradizionale alzata del Pannetto sarà la prima presieduta dal neo sindaco di Avellino, Nello Pizza, un gesto simbolico che segna ufficialmente l’inizio dei solenni festeggiamenti e rinnova il legame tra le istituzioni cittadine e una delle devozioni più radicate nella comunità avellinese.

La Cattedrale si conferma così il cuore della Chiesa diocesana e il luogo in cui tutti coloro che si affidano all’intercessione di Sant’Anna potranno vivere giorni di fede, fraternità e speranza, riscoprendo il valore della famiglia, della maternità, della paternità e della fiducia nel Signore.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare numerosi alle celebrazioni, condividendo un appuntamento che rappresenta non solo una tradizione religiosa, ma anche un importante momento di identità e di unione per l’intera comunità avellinese.