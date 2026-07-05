Ladri in azione a Montemiletto: il video del raid

MONTEMILETTO- Le immagini dei malviventi in azione, con volto travisato, torcia e zaino, che dalle campagne cercano di entrare all’interno dell’abitazione, quella che già avevano “visitato” lo scorso mese di gennaio. Riprese che risalgono al 29 giugno scorso, quelle di un’ abitazione di Montemiletto finita nuovamente nel mirino dei malviventi. A segnalare il raid la pagina del parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Si legge: “”Salve deputato. Le inoltro video ripreso dalle mie videocamere di sorveglianza nella mia seconda casa a Montemiletto (AV) nel quale si vedono tre ladri che, una volta ripresi, scappano per non farsi riconoscere. Sono gli stessi ladri che a gennaio entrarono in casa, non trovando nulla ma gettando tutto all’aria. Ormai tra Avellino e Benevento i furti in casa sono all’ordine del giorno.”