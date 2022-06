Sant’Angelo a Scala, 50enne precipitato in un dirupo: ricerche in corso dei carabinieri insieme ai vigili del fuoco e al soccorso alpino. E’ successo in località “Acqua delle vene”.

Il 50enne, di Capriglia Irpina, mentre era intento alla ricerca di funghi, è precipitato in un dirupo di circa 150 metri.