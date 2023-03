A Sant’Angelo dei Lombardi l’eco dei passi a Kabul del colonnello Giuseppe Amato. Sarà l’occasione per accendere nuovamente i riflettori su quanto accade al di là del Mediterraneo e per discutere di politiche di accoglienza grazie al libro “L’eco dei miei passi a Kabul” scritto da Amato. Un confronto a tutto campo che partirà dalla testimonianza di un giovane militare italiano che ha affrontato la missione in Afghanistan. Sarà lo stesso autore del libro, insieme a Filippo Sestito di Arci Crotone, a raccontare l’avventura umana e professionale, in cui ha avuto modo di vivere in prima persona tutte le contraddizioni dell’incontro con una cultura diversa e le difficoltà di un Paese diviso tra guerra e tentativi di rinascita.

Ad organizzarlo, il Rotary Club Hirpinia Goleto, di concerto con Irpinia 2000 Onlus e Stazione Goleto e con il patrocinio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e della Provincia di Avellino. L’appuntamento lunedì 27 marzo alle 18.30 presso l’auditorium del centro sociale Don Bruno Mariani.

Interverranno per i saluti istituzionali: Hubert Wagner Presidente Rotary Club Irpinia Goleto, Antonella Antoniello Coordinatrice Sai di Sant’Angelo dei Lombardi, Salvatore Casale Cooperativa di Comunità Stazione Goleto, il sindaco di Sant’Angelo Marco Marandino, il presidente della Provincia Rizieri Buonopane.

Partecipano all’evento il Prefetto di Avellino Paola Spena, Massimo Franco past president del Rotary, il Generale Giuseppe Nicola Tota Comandante del Comando Forze Operative Sud, e infine l’assessore alla semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania Felice Casucci. Modera l’incontro il direttore di Irpinia Tv Franco Genzale.

L’accompagnamento musicale sarà a cura del Pianoterra Duo di Susanna Puopolo, in qualità di voce recitante, e Graziella Di Grezia al pianoforte.