Sant’Angelo dei Lombardi, la Guardia Medica cambia sede

In una nota stampa, il Direttore Generale dell’ASL di Avellino, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, comunica l’apertura di una nuova sede per il presidio di Continuità Assistenziale nel paese di Sant’Angelo dei Lombardi. Un’iniziativa che riflette la gestione di un aspetto fondamentale per la provincia irpina, quello dell’assistenza sanitaria di prossimità, sul quale risultano sempre necessari nuovi interventi. Per di più, in un punto nevralgico del territorio, l’alta Irpinia, spesso caratterizzato da numerose carenze sul piano della fornitura dei servizi e del welfare di base.

“È operativo presso la nuova sede di Via Don Bruno Mariani di Sant’Angelo dei Lombardi – riporta il comunicato stampa – il Presidio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica). L’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, grazie alla disponibilità del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, ha trasferito la Guardia Medica in una sede più accogliente e funzionale sia per i cittadini che per i medici.”

L’inaugurazione della nuova struttura è prevista per mercoledì 19 febbraio 2025, alle ore 16.00, alla presenza del Direttore Generale dell’ASL di Avellino, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, del Direttore Sanitario dell’ASL, dott.ssa Maria Concetta Conte, del Direttore Amministrativo dell’ASL, dott. Franco Romano e del Direttore del Distretto Sanitario di Sant’Angelo dei Lombardi, Dott.ssa Immacolata Giusto. Interverranno, inoltre, il Prefetto di Avellino, S.E. dott.ssa Rossana Riflesso e il Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Dott.ssa Rosanna Repole. L’evento si concluderà con la benedizione di S.E. Mons. Pasquale Cascio, Vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.

Il numero di telefono al quale è possibile, ad oggi, comunicare con la nuova sede del presidio di Continuità Assistenziale è lo 082723697.