Sant’Angelo dei Lombardi, dialogo per le Aree Interne insieme a Fondazione Con il Sud

“Dialogo per le Aree Interne, nuovi modelli per il Sud” è il titolo dell’incontro organizzato a Sant’Angelo dei Lombardi, previsto per martedì 13 maggio alle ore 15:30 presso la sala teatrale del centro sociale “Don Bruno Mariani”. La comunità dell’Alta Irpinia si confronterà con la Fondazione Con il Sud, alla presenza del suo presidente Stefano Consiglio. Introduzione affidata al sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente dell Città dell’Alta Irpinia, Rosanna Repole. Interveranno sindaci, amministratori dell’Alta Irpinia e rappresentanti di diverse associazioni dell’area. Al tavolo, inoltre, ci saranno Tarcisio Gambalonga, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, ed Anna Maria Zaccaria, docente di sociologia dell’ambiente e del territorio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Durante la giornata si farà un punto sulle nuove possibili azioni relative allo sviluppo locale, in particolare nel Mezzogiorno. E in generale si discuterà di progettualità a favore delle fasce deboli della popolazione e dei giovani del territorio.