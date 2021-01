Attualità Sant’Angelo dei Lombardi: boom di iscrizioni all’Istituto “F. De Sanctis” 22 Gennaio 2021

E’ boom di iscrizioni all’Istituto Superiore “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi con sezione associata di Caposele, che a quattro giorni dal termine ultimo delle iscrizioni fissato al 25 gennaio 2021, si avvia verso il numero di iscritti del precedente anno scolastico.

Complici anche le vetrine allestite in modalità online e i giusti riflettori accesi sull’offerta formativa in occasione degli “Open day” in live promossi dall’autorità scolastica guidata dal dirigente Gerardo Cipriano, che in queste

ore spalanca le porte agli indecisi, invitandoli a visitare il portale della scuola e a recarsi in istituto, previa prenotazione telefonica, per presentare l’iscrizione presso uno degli indirizzi dell’Istituto superiore altirpino.