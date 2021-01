Maxi-processo Isochimica: chieste condanne per oltre un secolo di reclusione

Renato Spiniello – Giornata storia per il processo sull’ex Isochimica di Borgo Ferrovia. A 30 anni dalla chiusura dell’opificio e a 13 dall’inizio dell’inchiesta, sono arrivate nell’aula bunker di Poggioreale le richieste di condanne per i 27 imputati accusati, a vario titolo, di omicidio colposo plurimo, disastro ambientale continuato, lesioni dolose e omissione in atti di ufficio.

31 gli ex operai della fabbrica killer che negli anni si sono ammalati e poi morti, l’ultimo, Roberto Della Ragione di 61 anni, è venuto a mancare proprio nei giorni scorsi. Per anni hanno scoibentato, in dispregio delle più elementari norme di sicurezza, tonnellate di amianto presenti nelle carrozze che Ferrovie dello Stato commissionava al patron di Isochimica Elio Graziano, principale imputato e deceduto nel marzo 2017 all’età di 85 anni.

Dinanzi al collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo, a partire da stamattina si è tenuta la lunga requisitoria del pm Roberto Patscot, rimasto titolare della corposa indagine nonostante il suo trasferimento presso la Procura napoletana.

Al termine le richieste di condanna per i 27 imputati, tutti imprenditori, politici e funzionari di Asl e Ferrovie dello Stato.

ECCO IN DETTAGLIO LE RICHIESTE DI CONDANNA DELLA PROCURA: