Sant’Angelo all’Esca, auto in fiamme nella notte

Sono in corso accertamenti per l’incendio che all’alba di oggi ha interessato una Fiat Multipla parcheggiata a Sant’Angelo all’Esca, Via Coste dei Giardini.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme.

L’intervento dei Vigili del Fuoco



La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 05’00 di oggi due dicembre è intervenuta nel comune di Sant’Angelo All’Esca i via Costa Del Giardino per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto interamente il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area. Allertata una squadra dell’Enel per il controllo di una vicina cabina elettrica.