Sant’Andrea di Conza si prepara all’audizione per Capitale della Cultura 2027

Il sindaco di Sant’Andrea di Conza, Pompeo d’Angola, ha recentemente postato il primo video di presentazione della sua città in vista dell’audizione per Capitale della Cultura 2027, che si terrà il 26 febbraio a Roma. Il video è un’introduzione alla bellezza e al valore culturale di Sant’Andrea di Conza, uno dei piccoli borghi dell’Irpinia che ambisce a diventare il centro culturale dell’anno 2027.

In vista di questo importante appuntamento, il sindaco ha dichiarato: “La delegazione che rappresenterà il nostro territorio sarà composta non solo dai membri del comitato scientifico, ma anche dai 25 sindaci della comunità altirpina, dal presidente della provincia e da alcuni tecnici. La presentazione sarà trasmessa in diretta sul canale dedicato del Ministero della Cultura, alle ore 14:00 del 26 febbraio.”

Pompeo d’Angola ha inoltre espresso un forte ottimismo per il futuro della candidatura: “Ci crediamo, possiamo vincere. Abbiamo fatto un grande lavoro nel dossier e finalmente si potrà accendere un faro sulle aree interne e sui piccoli borghi, che rappresentano l’asse portante per uno sviluppo omogeneo di tutta l’Italia.”

Concludendo, il sindaco ha lanciato un messaggio di speranza e di cambiamento: “Spero si dia l’opportunità di dimostrare a tutti che da Sant’Andrea e dall’Irpinia non partono più lagnanze, ma una nuova visione dei piccoli paesi e delle aree interne.”