Crollo di un solaio nei bagni, la scuola di Moschiano resta chiusa per verifiche

MOSCHIANO- Dopo il crollo di un solaio nei bagni della scuola, il sindaco Sergio Pacia, in accordo con la dirigente scolastica Maria Siniscalchi ha firmato un’ ordinanza di chiusura del plesso di Moschiano dell’ Istituto Comprensivo Benedetto Croce “per la tutela della sicurezza dell’incolumità

pubblica”. Da quanto si legge nell’ordinanza “è emersa la necessità l’urgenza di effettuare a titolo precauzionale ulteriori specifiche verifiche tecniche al fine di accertare le effettive condizioni di sicurezza del solaio interessato e dell’intero stabile scolastico”.

Per cui, come ha segnalato il primo cittadino nell’ordinanza: “Ritenuta la necessità e l’urgenza di provvedere alla tutela della sicurezza e pubblica incolumità

alla luce della richiamata Ordinanza, si adotta il presente provvedimento di chiusura dell’ intero edificio in via temporanea autelativa, inibendo qualsiasi utilizzo anche occasionale del leso

scolastico A. Arpaia di questo comune, in attesa di accertamenti necessari per la verifica dello stabile”. Scuola e Comune sono già al lavoro per individuare una soluzione alternativa.