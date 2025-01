Sant’Andrea di Conza: primo comune rifiuti-free da 15 Anni

Sant’Andrea di Conza si conferma un esempio virtuoso nel panorama della gestione dei rifiuti in Irpinia. Il comune, infatti, è stato riconosciuto come il primo negli ultimi 15 anni per i risultati straordinari ottenuti nella raccolta differenziata. Un traguardo che non solo certifica l’impegno e la sensibilità ambientale dei suoi cittadini, ma lo colloca tra i comuni più “ricicloni” da 15 anni.

Il sindaco Pompeo D’Angola, orgoglioso di questo riconoscimento, ha sottolineato che il risultato è frutto di un impegno costante e di una forte collaborazione tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza. “Sant’Andrea di Conza è un comune rifiuti-free”, ha dichiarato il primo cittadino. “Abbiamo raggiunto risultati straordinari, ma non ci fermiamo qui. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada, puntando su soluzioni sempre più innovative e sostenibili.”

L’ulteriore passo in avanti verso una gestione ancora più efficiente dei rifiuti è rappresentato dall’avvio del progetto di compostaggio dei rifiuti organici. “Abbiamo appena attivato la macchina comunale per il compostaggio, che ci consentirà di risparmiare costi elevatissimi per lo smaltimento”, ha spiegato D’Angola. Un impianto che, oltre a ridurre l’impatto ambientale e i costi legati al trattamento dei rifiuti, offrirà una possibilità occupazionale a 3 o 4 ragazzi”,, ha aggiunto il sindaco.

Inoltre, D’Angola ha annunciato che il compost prodotto potrebbe essere venduto in futuro. Il compostaggio, infatti, rappresenta una risorsa preziosa per l’agricoltura e il giardinaggio, e la possibilità di vendere il prodotto aprirebbe nuovi scenari economici per Sant’Andrea di Conza.