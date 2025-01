Insieme per Avellino e l’Irpinia: appello alla distensione e alla collaborazione dopo le polemiche politiche locali

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” interviene con un chiaro messaggio di distensione a seguito delle recenti dichiarazioni controverse rilasciate dall’ex sindaco Gianluca Festa e dal consigliere comunale Gengaro.

“Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia”, alla luce di quanto accaduto in queste settimane al comune di Avellino con dichiarazioni fuori luogo rilasciate dall’ex sindaco Gianluca Festa, prende nettamente le distanze anche da quanto dichiarato dal consigliere Gengaro rispetto al voto in centro città (quello “borghese”) e quello di periferia, che ha fatto vincere l’attuale sindaca. Invitiamo le forze politiche, anche nello scontro più aspro, ad abbassare i toni e a pensare al bene della città, nelle naturali distinzioni istituzionali e di pensiero politico. Per quanto ci riguarda continueremo a stare in ascolto delle esigenze della nostra città, continuando a promuovere iniziative pubbliche di interesse collettivo”.