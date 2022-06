Santa Paolina, completati i lavori alla cappella di Santa Lucia. Il 3 luglio l’inaugurazione

Completati i lavori di restauro della cappella dedicata a Santa Lucia, presente nella omonima frazione del comune di Santa Paolina. A darne notizia il primo cittadino, Rino Ricciardelli, che stamani ha pubblicato una lettera aperta ai suoi concittadini sulla pagina Facebook del Comune. I lavori, voluti e finanziati dall’Amministrazione comunale, hanno riguardato gli interni e gli esterni del luogo di culto.

“Cari concittadini – ha scritto Ricciardelli – in questa domenica di festa, nella quale alcuni dei nostri bambini ricevono la Prima Comunione, sono felice di annunciarvi che il 3 luglio consegneremo alla comunità la Cappella di Santa Lucia, che è stata oggetto di lavori di restauro e ammodernamento, sia all’esterno che all’interno.

“Finalmente – ha aggiunto – questo luogo particolarmente caro agli abitanti della nostra Frazione e a tutti i santapaolinari torna al suo splendore. I lavori, voluti e finanziati dall’Amministrazione comunale, sono stati realizzati con grande accuratezza.”

“Appuntamento, dunque, al 3 luglio quando, in occasione della Festa in onore di Santa Lucia, ci ritroveremo tutti insieme nella Cappella finalmente rinnovata e poi all’esterno per un momento di convivialità”, ha concluso Ricciardelli.