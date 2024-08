Santa Cristina, dalla Provincia fondi per riaprire una corsia della strada

Riqualificazione della “Santa Cristina”, la Provincia stanzia i primi 350mila euro per sbloccare una corsia. “È una svolta importante per tutti noi, – afferma l’assessore Mario Mazzocca, che ha seguito l’iter procedurale al fianco del consigliere Graziano – visto che la Santa Cristina è, oggettivamente parlando, una strada di collegamento importante, visto che collega Moschiano e il Vallo con Avellino. L’importo complessivo per la sua riqualificazione è di circa 700mila euro, per cui con i 350mila euro già pronti per sbloccare una corsia possiamo dire che la Provincia ha compiuto un grande passo, grazie peraltro ai sollecitazioni del consigliere Graziano. L’augurio è che tra un anno, con lo stanziamento degli altri 350mila, la Santa Cristina tornerà nuovamente praticabile a due corsie”.